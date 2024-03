Einen Schaden von etwa 3000 Euro hat ein unbekannter Parkrempler am Donnerstag in Kindenheim verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam es vor einer Kindertagesstätte in der Andingstraße zwischen 15.20 und 17 Uhr zur Unfallflucht. Dort hatte die Fahrerin eines Hyundais in diesem Zeitraum ihr Auto geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie den frischen Schaden am Fahrzeugheck. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher beim Rückwärtsausparken den Wagen touchierte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.