Nach einem Unfall am Freitagabend sucht die Polizei den Besitzer eines beschädigten Fahrzeugs. Die Beamten berichten: Eine Frau wollte gegen 19.10 Uhr mit ihrem Wagen in Grünstadt an der Einmündung Seekatzstraße/Goethestraße rechts abbiegen. Dabei streifte sie ein geparktes Auto, fuhr aber zunächst weiter – ein Verhalten, das sie später mit Aufregung begründete. Nun wird gegen sie wegen Unfallflucht ermittelt. Allerdings kann sie auf Gnade der Staatsanwaltschaft hoffen. Denn sie kam später zurück, um sich doch noch um den Schaden zu kümmern. Doch da war der andere Wegen schon weg, die Frau meldete sich daraufhin selbst bei der Polizei. Die Beamten suchen jetzt für die Schadensregulierung ein Auto, von dem sie nur wissen: Es ist wohl an der linken Seite beschädigt. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt unter Telefon 06359 93120.