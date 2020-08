Der Donnersberger A-Ligist TuS Ramsen vermeldet einen „Transfercoup“: Mit Jannik Hildmann und Nico Tschirschke kommen zwei Akteure vom A-Klasseteam der TSG Eisenberg zu den Keilern. Da auch Sven Tschirschke vom TSV Neuleiningen zu dem Ramsern wechselt, spielen die Brüder in der nächsten Saison wieder in einer Mannschaft.

Insgesamt sind sieben neue Spieler in die von Christian Gerhard Bauer gecoachte Erste Mannschaft gewechselt: Neben Hildmann und den Tschirschke-Brüdern sind dies Semih van Recum (SV Obersülzen), Marcel Schwallie (SSV Dreisen), Arslan und Erkut Cibikci (TuS Göllheim), Calin Siclovan (Rumänien) und Rafael Gomes (Mendes do Porto). Beim 5:1 im Vorbereitungsspiel gegen SG Neidenfels/Lambrecht haben zwei Neuzugänge drei Tore erzielt: zwei Treffer markierte Torjäger Nico Tschirschke, einen der Portugiese Gomes. Beim 3:2 gegen den TuS Sausenheim hatte Sven Tschirschke getroffen.

Mit den Neuzugängen sieht sich der Verein gut gerüstet für die kommende Saison im 9er Feld der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord. Im ersten Punktspiel müssen die – in der vorigen Runde zehntplatzierten – Keiler am Sonntag, 6. September, zu einem der Topteams: Der SV Gundersweiler hatte in der vergangenen Runde als Dritter nur knapp den Aufstieg verpasst. Weitere Vorbereitungsspiele des TuS Ramsen: 23.8. gegen TuS Weinsheim, 26.8. gegen TuS Niederkirchen und am 30.8. bei der TSG Albisheim.