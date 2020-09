Alle Wettkämpfe der Bundesliga-Kunstturner der TSG Grünstadt werden in dieser Saison in Grünstadt stattfinden. Das gab TSG-Manager Steffen Fröhlich am Donnerstag bekannt.

Die Saison der Zweiten Bundesliga, die wegen der Corona-Pandemie aus nur drei Wettkampftagen besteht, startet für Grünstadt am 10. Oktober gegen den TV Großen-Linden. Dieser Termin wäre der einzige Wettkampf gewesen, der auswärts stattgefunden hätte. Da im hessischen Linden jedoch keine Halle verfügbar gewesen wäre, wird der Wettkampf in Grünstadt ausgetragen.

„Wir wissen noch nicht, wie viele Zuschauer kommen dürfen“, sagte Fröhlich mit Blick auf das Hygienekonzept. Dass überhaupt eigene Zuschauer in der Halle begrüßt werden dürfen, freue ihn aber schon. „Da haben wir natürlich nicht nein gesagt“, so Fröhlich.

Vor der Saison testet die TSG am Samstag, 19. September, gegen die Kunstturner von Eintracht Frankfurt, die vergangene Saison vor Grünstadt als Meister in die Erste Bundesliga aufgestiegen sind.