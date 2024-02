Tiefenthal. Erstmals in der Klubhistorie werden die Faustballer der TSG Tiefenthal eine Deutsche Meisterschaft in der Halle veranstalten. Die besten Ü60-Mannschaften aus ganz Deutschland spielen am 24. und 25. Februar in Eisenberg um den Titel. An diesem Wochenende peilen die Tiefenthaler Herren 35 und 55 den Titel bei den Süd-Mannschaften an. Letztere ebenfalls in der Eisenberger Schulsporthalle.

„Das kam jetzt alles kurzfristig, aber das ist eine tolle Gelegenheit, uns als Verein zu präsentieren“, sagt Robert Happersberger, der Abteilungsleiter der TSG Tiefenthal. Am Sonntag, 11. Februar, findet zunächst die Süddeutsche Meisterschaft der Altersklasse Herren 55 statt. Die TSG Tiefenthal ist einer der Mitfavoriten. Los geht es in der Eisenberger Schulsporthalle um 11 Uhr. Vier Teams spielen um den Titel und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Die TSG trifft dabei auf den MTV Rosenheim, den TV Segnitz und den Pfälzer Rivalen TuS Oggersheim. „Wir wollen vorne landen“, macht Robert Happersberger klar. Die Organisation der Süddeutschen Meisterschaft der Herren 55 am Sonntag ist praktisch der Testlauf für das große Faustball-Sportereignis zwei Wochen später.

Von Samstag, 24. bis Sonntag, 25. Februar, steigt in Eisenberg die Deutsche Meisterschaft der Männer 60. Insgesamt sind sieben Mannschaften am Start. Die TSG war als Ausrichter automatisch qualifiziert. Auch hier haben die Tiefenthaler durchaus Titelchancen. Gegner werden der TV Schluttenbach, TSV Bederkesa, Bayer Leverkusen, MTV Rosenheim, Wardenburger TV und der TV Segnitz sein. „Das wird sicherlich ein schönes Turnier. Wir hoffen an beiden Spieltagen auf viele Zuschauer“, sagt Robert Happersberger.

Bereits am Samstag, 10. Februar, spielt die Tiefenthaler Herren 35-Mannschaft um den Titel bei den Süddeutschen Meisterschaften in Hohenklingen.