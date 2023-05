Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich zum Auftakt an diesem Sonntag steht für die TSG Eisenberg ein Sechs-Punkte-Spiel in der A-Klasse an. Im Kader gab es keine Veränderungen, dafür ist eine wichtige Personalie für die kommende Saison schon in trockenen Tüchern.

Das Team von Coach Christian Graumann, das noch um den Klassenverbleib kämpfen muss, trifft am Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr, auswärts auf den Ligavorletzten SV Schauernheim.

Mit