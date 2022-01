Kurz aber heftig, so könnte das Motto der diesjährigen Hallensaison in der pfälzischen Leichtathletik lauten. Innerhalb von zwei Wochen finden sämtliche Titelkämpfe statt. Am Wochenende sind es mit den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Männer, Frauen und der U20 die letzten.

Josefa Matheis über 3000 Meter und Yvonne Ruckert über 400 Meter von der TSG Eisenberg wollen in der Frauenklasse vor allem ihre Grundschnelligkeit verbessern, sehen die Hallenrennen aber auch als willkommene Abwechslung zu den bisherigen Crossläufen an. Ob sie ganz vorne mitmischen können, hängt auch von der Teilnahme der Konkurrenz ab.

Helen Unger (U20) tritt in drei Einzeldisziplinen an, konzentriert sich dabei insbesondere auf den Weitsprung. „Wenn der Anlauf klappt und ich das Brett treffe, kann ich weit über fünf Meter springen“, ist die 17-Jährige zuversichtlich. Über 60 Meter Hürden und im Hochsprung ist sie ebenfalls nicht chancenlos. Und zusammen mit ihren Staffelkolleginnen Milena Bessai, Merle Brammert-Schröder sowie der in bestechender Form befindlichen Sarah Jalloh strebt Unger im Sprintteam EGD über 4x200 Meter mindestens eine Medaille an.

In den Rahmenwettbewerben der U16 geht es für Elena Matheis (300 Meter) und Jakob Ebener (800 Meter) darum, ihre Bestzeiten, die sie bei den Pfalzmeisterschaften vor zwei Wochen erzielt haben, zu unterbieten.