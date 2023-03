Bundesweit mehr als 500 Tonhandwerker wollen am zweiten März-Wochenende Lust auf Keramik machen. An den 18. Tagen der offenen Töpferei beteiligen sich allein in Rheinland-Pfalz 28 Werkstätten, zwei davon im Leiningerland.

Ines Segger, Inhaberin des „Tonhauses Bockenheim“, freut sich auf die erste Veranstaltung in ihrem Haus ohne Einschränkungen nach drei schweren Jahren. „Für die Besucher besteht die Möglichkeit, sich selbst mal an die Scheibe zu setzen und etwas aus Ton zu formen“, erläutert die Keramikmeisterin. Sie selbst wird an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr die faszinierende Technik des Rakubrandes vorführen. „Das ist nach wie vor äußerst beliebt“, erzählt Segger.

Filme über Keramik will Franziska Ettner in ihrer Werkstatt „Wilde Töpfe“ in Ebertsheim zeigen. „Dazu gibt es Tee, Kaffee und Gebäck“, kündigt sie an. Interessierte, auch Kinder, können bei ihr den Umgang mit Ton ausprobieren. Die diesjährigen Töpfertage sind verbunden mit einer „Schalenaktion“. Einige Keramiker haben besondere Schalen gestaltet und demonstrieren damit die enorme Vielfalt einer der ältesten Kulturtechniken der Menschheit .

INFO

„Tage der offenen Töpferei“ am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr. In der Region geöffnet: „Tonhaus Bockenheim“, Leininger Ring 85, in Bockenheim sowie die Werkstatt „Wilde Töpfe“, Alte Papierfabrik, in Ebertsheim. Weitere Infos unter www.tag-der-offenen-toepferei.de.