Will Bezirksligist SV Obersülzen noch die Klasse halten, so ist ein Sieg am Sonntag eigentlich Pflicht. Mit dem ebenfalls stark abstiegsbedrohten SV Ruchheim kommt ein Team, das mit fünf Zählern weniger einen Platz hinter dem SVO steht.

Irgendwie passt es zu dieser Saison des Fußball-Bezirksligisten SV Obersülzen. Phillip Maurer, einer der ganz wichtigen Akteure des abstiegsbedrohten Teams von Coach Sascha Gerber, brach sich