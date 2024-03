Der Frühling nähert sich mit großen Schritten. Am Wochenende wird es daher höchste Zeit, den Winter davonzujagen. Bei traditionellen Sommertagsumzügen in zwei Orten im Leiningerland beteiligen sich daran Groß und Klein.

In Grünstadt schlängelt sich der bunte Lindwurm mit den vier Jahreszeiten am verkaufsoffenen Sonntag, 10. März, durch die Innenstadt. Start ist im Kreuzerweg um 13 Uhr, wenn auch die Einzelhändler ihre Geschäfte aufschließen. Hinter dem Feuerwehrgerätehaus im Nordring wird wieder ein riesiger Schneemann verbrannt. Anschließend gibt es Gelegenheit zum Einkaufsbummel mit der Familie.

Schon ab Freitag, 8. März, 14 Uhr, kann der Märzmarkt besucht werden. Für den Aufbau des Vergnügungsparks gilt auf dem Parkplatz in der Turnstraße gegenüber der Kita St. Peter ab Mittwoch, 6 Uhr, ein absolutes Halteverbot. Auf dem Luitpoldplatz darf ab 17 Uhr kein Auto mehr abgestellt werden.

Strohmann und blumengeschmückte Brezel

In Neuleiningen beginnt das Stabausfest am Sonntag, 10. März, um 13 Uhr am Denkmal mit dem Binden des etwa sechs Meter hohen Strohmanns durch die „Stabaus-Buwe“. Am Verkaufsstand des Heimat- und Kulturvereins ebendort gibt es Stabausbrezeln, bunte Sommertagsstecken und Getränke. Ein zweiter Stand befindet sich an der Lügenmauer. Gegen 14 Uhr beginnt der Umzug, bei dem der Strohmann durch die Mittelgasse bis zur Sandkaut geschoben wird. An der Spitze wird die große, blumengeschmückte Stabausbrezel getragen.

An der Sandkaut hält der Bürgermeister die Stabausrede, anschließend wird der Strohmann unter Aufsicht der Feuerwehr verbrannt. Zum Abschluss wird im Weingut Nippgen die Stabausbrezel versteigert. Der Erlös kommt dem Heimat- und Kulturverein zugute. Die versteigerte Brezel wird traditionsgemäß dem Kindergarten gestiftet.