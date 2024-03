Zwei Senioren aus Grünstadt haben Anrufe von Betrügern erhalten und umsichtig gehandelt, sodass kein Schaden entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Freitagvormittag zwei Betrugsversuche zur Anzeige gebracht. Ein 88-jähriger Mann sowie eine 90-jährige Frau waren zuvor von angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Der Anrufer gab in den Telefonaten vor, dass ein Einbrecher festgenommen worden sei, welcher eine Liste mitführte, auf der auch die Adressen der beiden Senioren aufgeführt seien. Aufgrund dessen gehe man davon aus, dass in Zukunft auch bei den Angerufenen eingebrochen werden könnte. Der Anrufer fragte die Geschädigten, ob sie Bargeld, Goldmünzen oder sonstige Wertgegenstände zu Hause hätten, und erhoffte sich somit, Informationen über die Geschädigten zu erlangen. Beide Rentner handelten umsichtig und gaben keine Informationen heraus. Die Polizei warnt eindringlich davor, persönliche Angaben sowie Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon zu machen. Zudem weisen die Beamten darauf hin, niemals Bürger am Telefon dazu aufzufordern, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben.