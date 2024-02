Der Vierbeiner ist jetzt im Tierheim: Die Polizei hat einem Kindenheimer seinen jungen Schäferhund weggenommen. Was vorher passiert war und wie es jetzt weitergeht.

Bevor er ins Tierheim musste, hat der vierbeinige Kindenheimer noch den Grünstadter Polizeichef Thomas Jung kennengelernt: Beide sind sich im Inspektionsgebäude begegnet. Nun sagt der Beamte: „Ich bin eigentlich erfahren im Umgang mit Hunden, aber den fand ich schon anstrengend.“ Sein persönlicher Eindruck: Das junge, schon nahezu ausgewachsene Tier ist nicht unbedingt gefährlich. Aber es zeigt einen überbordenden Spieltrieb, müsste daher gut erzogen werden – und das scheint sein bisheriger Halter nicht hinbekommen zu haben.

Kind umgerannt

Seit Samstag waren die Einsatzkräfte wegen des Hundes gleich mehrfach angerufen worden. So meldeten Menschen zum Beispiel, dass er sich von der Leine seines Herrchens losgerissen hatte und nun mit Maulkorb, aber unkontrolliert durch Kindenheim lief. Einen Grund für ein weitergehendes Einschreiten hatten die Beamten damit noch nicht. Denn niemand war gebissen oder sonstwie verletzt worden. Aber dieser und eine weiterer, ähnlich gelagerter Vorfall wurden feinsäuberlich dokumentiert. So waren die Polizei vorbereitet, als sie erneut Anrufe bekam.

Am Montagabend wurde ihr gemeldet: Der Hund laufe schon wieder frei durch Kindenheim. Nun habe er Menschen angesprungen, so ein Kind zu Fall gebracht und dabei leicht verletzt. Die Beamten rückten daraufhin beim Halter an, der aber nicht zu Hause war. Ein Mitbewohner erklärte ihnen aber: Das Tier habe wohl selbstständig die Wohnungstür geöffnet und sei dann ausgebüxt. Damit war für die Polizei das Maß voll. Sie bescheinigt dem Besitzer fahrlässiges Verhalten, hat seinen Hund daher offiziell beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht.

Was nun passieren wird

Laut Polizeichef Jung wird nun das Veterinäramt untersuchen, ob der Vierbeiner tatsächlich nur sehr verspielt und schlecht erzogen oder doch gefährlich ist. Und die Verbandsgemeinde wird prüfen, ob der das Tier einen neuen Besitzer bekommen muss. Es gibt zwar nach wie vor keinen „Hundeführerschein“, mit dem angehende Herrchen oder Frauchen zunächst einmal ihre Eignung belegen müssten. Aber wenn sich jemand als überfordert erweist, können ihm die Behörden die Haltung verbieten.