Grünstadt. Am kommenden Sonntag startet der VfR Grünstadt mit einem Heimspiel (Rudolf-Harbig-Stadion, Anstoß 15.30 Uhr) gegen die TSG Bretzenheim in seine siebte Runde der Fußball-Landesliga Ost, erstmals in der Staffel Nord. Das Saisonziel ist klar: einer der ersten vier Plätze in der neun Teams umfassenden Nordstaffel.

Damit wäre nicht nur der Klassenverbleib in trockenen Tüchern, sondern auch die Teilnahme an der folgenden Aufstiegsrunde zur Verbandsliga Südwest sichergestellt. Alle anderen