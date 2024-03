Ein 53-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Samstag gegen 14 Uhr leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es auf der L 395 zwischen Ebertsheim und Eisenberg als ein 24-jähriger Autofahrer den Radfahrer beim Überholen übersah. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Radfahrer gerade nach links auf den Radweg abbiegen und wurde hierbei von dem Fahrzeug erwischt, woraufhin der 53-Jährige, welcher einen Schutzhelm trug, stürzte und sich am Oberkörper verletzte. Der Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 600 Euro.