Ostern gilt als höchstes christliches Fest: Doch ist das im Leben der Menschen im Leiningerland wirklich so? Drei bekannte Persönlichkeiten aus der Region berichten, welchen Stellenwert die Feiertage in ihrem Leben haben und an welchen Bräuchen sie rund ums Fest festhalten.

Während die meisten Menschen die Oster-Feiertage nutzen, um diese im Kreise der Familie zu verbringen, ist Angelo De Zordo in seinem Eiscafé Venezia in der Grünstadter Fußgängerzone