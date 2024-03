Der Obrigheimer Ortsbürgermeister Stefan Muth (SPD) will bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr antreten, es gibt aber einen potenziellen Nachfolger aus den eigenen Reihen. Einstimmig haben die Genossen den Beigeordneten Achim Mielisch nominiert.

„Ich habe mich dazu entschieden, anzutreten, weil ich immer noch daran glaube, dass man auch in der aktuellen finanziell prekären Lage etwas bewegen kann“, sagt der 57-Jährige. Mit der richtigen Mannschaft im Rücken und einem vernünftig arbeitenden Gemeinderat könne man bestimmt gute Ortspolitik machen, zeigt er sich überzeugt. Auch ist Mielisch ganz sicher, dass er das verantwortungsvolle Amt ausüben kann, obwohl er voll berufstätig ist. Denn: „Jahrelang war ich Vorsitzender des TV Colgenstein und ich war in vielen Abteilungen der Leiter. Da sollte ich die Erfahrung haben, wie man so etwas macht.“ Außerdem erlaube ihm seine Selbstständigkeit eine gewisse Flexibilität, so der Elektromeister.

Kommunalpolitisch erfahren

Nicht zuletzt kann Mielisch auf kommunalpolitische Erfahrung verweisen: „Ich bin seit zehn Jahren in der SPD und auch im Gemeinderat. Seit acht Jahren bekleide ich das Amt des Beigeordneten.“ In dieser Funktion habe er in den Geschäftsbereichen gemeindeeigene Grundschule, Sportangelegenheiten und Kulturveranstaltungen „vorzügliche Arbeit geleistet“, lobt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Siegfried Sell-Sommerrock. Er sagt: „Mit seinen Visionen will er Obrigheim weiter voranbringen.“

Welche Themen ihn besonders umtreiben, verrät Mielisch der RHEINPFALZ: „Das Außengelände der Schule, die Erweiterung von Küche und Mensa in der Kita und die Errichtung eines Verbrauchermarktes in der zentralen Mitte des Ortes.“ Auch lägen ihm die familienfreundliche Gestaltung des Dorfes am Herzen, kulturelle Angebote im Rosengarten und im Freien – kurz: alles, was das Wohlbefinden der Bürger steigert. „Dabei werden wir ihn unterstützen“, hebt Sell-Sommerrock hervor. Die Kandidatenliste für den Gemeinderat kommt ohne Mehrfachnennungen aus.

Kandidaten

1. Achim Mielisch, 2. Elke Sommerrock, 3. Siegfried Sell-Sommerrock, 4. Markus Heinrich, 5. Heike Merz, 6. Eduard Stiefelhagen, 7. Eva Engel, 8. Thomas Heinrich, 9. Hans-Jürgen Schüler, 10. Claus Weiler, 11. René Weiß, 12. Gunter Zähringer, 13. Thilo Weber, 14. Goldy Schüler, 15. Michael Stroh, 16. Eva-Maria Grüner, 17. Franziska Scholz, 18. Margit Rampp, 19. Andrea Heinrich, 20. Jennifer Diehl und 21. Andreas Diehl.