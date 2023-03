Es ist ein Duell ums Prestige. Die Damen der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim spielen am Sonntag, 15 Uhr, bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim. Beide Mannschaften stehen als Absteiger fest.

Drei Punkte haben die „Nordpfälzer Wölfinnen“ auf ihrem Punktekonto. Zwei davon holten sie im Hinspiel gegen die HSG Mutterstadt-Ruchheim. Damit haben sie einen Zähler mehr als der Tabellenletzte aus der Vorderpfalz. Mutterstadt/Ruchheim hat die vergangenen zwölf, die HR die vergangenen zehn Spiele verloren. Beide Teams stehen als Absteiger fest. Mit einem Sieg hätte die HR wenigstens gute Chancen, nicht als Schlusslicht den Gang in die Verbandsliga antreten zu müssen.

Zweites Team abgemeldet

„Wir haben gar nicht so schlechte Karten, in Ruchheim zwei Punkte zu holen“, sagt Eva Seibert. Sie ist seit Kurzem fester Bestandteil des Pfalzligateams. Zuvor spielte sie in der zweiten Mannschaft, die im Laufe der Rückrunde vom Spielbetrieb abgemeldet werden musste. „Diese Abmeldung hat mir sehr zugesetzt, da ich in dieser Mannschaft Freunde fürs Leben gefunden hatte“, erzählt die 33 Jahre alte Sachbearbeiterin. Aufzuhören sei aber keine Option. Dazu sei die Freude am Handball viel zu groß. „Durch gemeinsame Trainings kannten wir uns alle. Ich wurde sehr herzlich von der Mannschaft aufgenommen“, erzählt die Mutter zweier kleinen Söhne.

Mit einer kleinen Unterbrechung in der Jugend spielt sie seit 25 Jahren Handball. Angefangen beim TuS Göllheim, später bei der SG Asselheim/Kindenheim – nur Vorgängervereine der heutigen Spielgemeinschaft waren ihre Stationen. „Ich blieb immer den Vereinen treu und kenne noch einige Gesichter aus der Jugendzeit“, sagt die Rückraumspielerin. „Ich glaube, dass der Abstieg uns gut tun könnte. Wir können uns so neu finden und neu angreifen.“

Die Tipps

Experten-Tipp von Eva Seibert:

Damen: HSG Mutterstadt/Ruchheim – HR 25:28

Rheinpfalz-Tipp:

Damen: HSG Mutterstadt/Ruchheim – HR 23:30