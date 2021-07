Die Faustballer der TSG Tiefenthal haben im Spitzenspiel der Zweiten Bundesliga West am späten Freitagabend beim TV Waibstadt mit 1:3 Sätzen die erste Saisonniederlage kassiert. 150 Zuschauer sahen das Gipfeltreffen. Die TSG verlor im Duell zweier ungeschlagener Mannschaften die Tabellenführung. Dennoch dürfen die Tiefenthaler auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Ersten Liga hoffen. Denn im ersten Spiel gewann die TSG gegen den TSV Karlsdorf mit 3:0 und bleibt damit auf Rang zwei, der zum Final Four der vier besten Zweitligisten von West und Süd um zwei Aufstiegsplätze berechtigt. „Waibstadt ist bärenstark, sie haben in den richtigen Momenten die richtigen Schläge ausgepackt“, zollte TSG-Spielertrainer Ricardo Happersberger den Nordbadenern Respekt.