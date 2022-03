Der Frankenthaler Gitarrist, Sänger und Mandolinenspieler Willi Brausch, bekannt durch seine Mitgliedschaft in den Bands Dubbeglasbrieder und High Voltage, hat gemeinsam mit dem Grünstadter Gitarristen Volker Riegler (Küwee, The Beat Bandits) und der Sängerin Nicole Kasper (GooGos) ein neues Trio gegründet.Die Formation, die bisher noch keinen Namen hat, tritt am Freitag, 1. April, 20 Uhr, zum ersten Mal öffentlich auf: im Adler in Weisenheim am Sand, Laumersheimer Straße 25.

Das Konzert trägt den Titel „More than only Lovesongs“, und neben Balladen sollen entsprechend auch rockige Nummern zu hören sein.

Karten gibt es in der Gaststätte Zum Adler, Telefon 06353 914900, E-Mail: adler-weisenheim@gmx.de.