Am anderen Ort, zu einer anderen Zeit: Die Höninger Kerwe soll am kommenden Wochenende mit einem neuen Konzept starten. Einige Konstanten bleiben aber auf jeden Fall bestehen.

Die Höninger Maikerwe war schon etwas Besonderes. Nicht nur, dass sie als erste Veranstaltung ihrer Art im Leiningerland den Reigen an Kirchweihfesten einläutete. Wegen der Kerwe, zu der früher auch ein zünftiger Umzug und natürlich eine Kerweredd gehörte, musste auch stets die komplette Ortsdurchfahrt gesperrt werden.

Die Besucher marschierten dann durch den mittelalterlichen Torbogen in Richtung des Gasthauses Zum Jagdschloss der Familie Herbel und kamen dabei am Kinderkarussell, am Süßigkeiten- und am Schießstand vorbei, die mitten auf der L518 aufgebaut waren. Die Landfrauen verkauften unterdessen Kuchen und quer zur Fahrbahn stand eine Bühne, auf der Livemusik geboten wurde.

Fest wird auf zwei Tage gekürzt

Doch in letzter Zeit ließ die Resonanz sehr zu wünschen übrig, auch war das Wetter oft nicht schön und das Helferteam schrumpfte. Eine Zeitlang sah es so aus, als müsste das Volksfest sterben. Doch das wäre sehr schade gewesen, meinte Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) und verwies unter anderem auf die Architektur und die Historie des kleinen Altleininger Ortsteils.

Gemeinsam mit dem Kerwekomitee, den Landfrauen und ortsansässigen Gewerbetreibenden hat die Ortsgemeinde daher beschlossen, die Kerwe auf zwei Tage zu verkürzen und zu einem späteren Termin stattfinden zu lassen. Ein passendes Wochenende zu finden, war laut Schneider gar nicht so einfach, weil sich mit Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam eine Menge Feiertage auf einen kurzen Zeitraum konzentrieren und viele Leute solche Phasen bekanntlich für Kurzurlaube nutzen.

Straßensperrung immer sehr aufwendig

Geeinigt hat sich das Team schließlich auf Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, und darauf, die Veranstaltung ans Bürgerhaus zu verlegen. „Die Straßensperrung war mit enormem Aufwand verbunden, mit Antrag, Umleitung, Gewährleistung eines Rettungswegs und so fort“, erklärt Armin Meister aus dem Kerwekomitee.

Das Dorfgemeinschaftshaus habe auch den Vorteil, unabhängig von Petrus’ Gnaden zu sein. „Die Landfrauen können im Gebäude ein richtiges Café einrichten. Da sitzen die Gäste auf jeden Fall im Trockenen“, sagt der 60-Jährige, der einen „Sekt- und Weintreff“ mit Erzeugnissen verschiedener Winzer betreiben will. Erfrischungen werden auch vom TuS Altleiningen sowie dem Getränkeparadies Hepp angeboten. Fürs Catering sei Christian Speeter engagiert worden.

Am Samstagabend gibt es Musik

Meister schwärmt von dem Gelände am Bürgerhaus, auf dem Kinder absolut sicher spielen könnten und wo genug Platz für zahlreiche Stände, Sitzgelegenheiten, ein Fahrgeschäft, ein Festzelt sowie eine überdachte Bühne sei. Auf der wird am Samstagabend ab 19.30 Uhr die Band Ricky & Friends auftreten. Das Trio um den indonesischstämmigen Frontmann Rick van Eldik sorgt unter anderem mit Oldies für Stimmung.

Am Sonntag um 10.30 Uhr wird Pfarrer Julian Kraul den traditionellen Kerwe-Gottesdienst halten. Im Anschluss ist ein etwa dreistündiger Frühschoppen geplant.