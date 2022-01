Wie schon vergangenes Jahr hat die Gleichstellungsstelle Grünstadt-Leiningerland einen Jahreskalender aufgelegt. Er läuft diesmal unter dem Motto „Die Welt der Frauen – Bücher über Heldinnen, Gleichstellung und Vielfalt“ und es sind mehr als zwölf Frauen aus der Region an Bord.

Bei der Premiere des Kalenders im vergangenen Jahr wurden zwölf „inspirierende Frauen aus Grünstadt und dem Leiningerland“ vorgestellt – von selbstständigen Künstlerinnen über erfolgreiche Wissenschaftlerinnen bis hin zu Sport-Assen. Diesmal sind die dargestellten Frauen vielleicht nicht ganz so prominent, setzen sich dafür aber mit teils sehr bekannter Literatur auseinander. Zwölf Frauen und Gruppierungen aus der Umgebung stellen Bücher vor, die ihnen am Herzen liegen, oder deren Botschaft sie gern weiter verbreitet sähen.

Im Kalender vertreten sind diesmal unter anderem die Sausenheimer Hexen, die Bockenheimer-Kultur-Auslese, das Team der Stadtbücherei, Fridays for Future Grünstadt, die Schülerinnenvertretung des Leininger-Gymnasiums, die Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb (SPD) und die Literaturgruppe der Kulturwerkstatt Grünstadt. Jede der Frauen beziehungsweise Gruppen hat sich ein Buch vorgenommen und für den Kalender rezensiert. Es ist nur logisch, dass die Literatur von starken und erfolgreichen Persönlichkeiten handelt, die als Vorbilder dienen können, und dass es in ihnen um Gleichstellung und Vielfalt geht.

Rollenvorstellungen kritisch reflektieren

Manchmal schildern die Autorinnen Begebenheiten aus der realen Welt, etwa in „Die Frauen von Belarus: Wie ein Aufstand die Welt verändert“, dem Lesetipp der Bockenheimer Kultur-Auslese. Dann wieder entführen sie ihre Leserinnen und Leser in Fantasiewelten, wie in Margaret Atwoods „Der Report der Magd“, dem Tipp von Politikerin Jaqueline Rauschkolb.

„Bücher über Toleranz, Vielfalt und die Gleichstellung der Geschlechter regen dazu an, die eigenen Rollenvorstellungen und die Vorstellungen unserer Gesellschaft kritisch zu reflektieren“, heißt es dazu aus der Gleichstellungsstelle. Der Kalender ist gegen eine Spende an diversen Stellen im Leiningerland zu erhalten und das gesammelte Geld geht an das Frauenhaus Lila-Villa in Bad Dürkheim. Alle Bücher aus dem Kalender sowie eine Ausstellung dazu und weitere Literatur zum Thema gibt es überdies in der Stadtbücherei Grünstadt.

Noch Fragen?

An diesen Stellen kann der Kalender gegen eine Spende erworben werden: Rathaus im Kreuzerweg, Stadtbücherei, Buchhandlung Frank und Touristinfo in Grünstadt sowie in der Touristinfo, Weinstraße 91b, in Bockenheim.