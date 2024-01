Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt eine neue Konzertreihe im Leiningerland. Sie nennt sich „Battenberger Burgkultur“ und startet nächsten Mittwoch. Angekündigt sind für dieses Jahr acht Termine mit Akustik-Musik, zusammengestellt von dem Musiker Alex Lützke (56) aus Heßheim, bekannt unter anderem vom Trio „Mr. Jones“. Anja Benndorf wollte mehr darüber wissen.

Herr Lützke, was verbindet Sie mit Battenberg?

Aktuell lebe ich in Heßheim, aber ich bin in Kirchheim aufgewachsen und habe in Grünstadt am