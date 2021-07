Für die seit etlichen Monaten verwaiste Museumsschänke in Quirnheim gibt es Aussicht auf einen neuen Pächter. Wie Ortsbürgermeister Hubert Deubert (parteilos) bei der Ratssitzung am Donnerstagabend auf Anfrage von Jürgen Rezmann (SPD) informierte, wird das Lokal in der Kleinen Wust ab 1. November wieder bezogen. Zuvor hatten Bewerber abgewunken, weil die Ausstattung, vor allem in der Küche, in schlechtem Zustand war. Der neue Betreiber bringe seine Geräte mit, auch habe er eigene Stühle für den renovierten Gastraum und die Terrasse, so Deubert. Die eingerissene Markise, die dort im Außenbereich Schatten gespendet hat, werde nächste Woche erneuert. „Außerdem wird die unzureichend funktionierende Lüftungsanlage in der Küche demnächst repariert. Das habe ich schon veranlasst“, sagte er. In der an das Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland angeschlossenen Gastwirtschaft sollen deutsch-italienische Speisen angeboten werden.