Als der Eigentümer eines BMW X6 am Samstag gegen 14 Uhr zu seinem Wagen zurückgekehrt ist, entdeckte er tiefe Kratzspuren im Lack seiner Motorhaube. Er hatte das Auto in der Nacht gegen 2 Uhr auf einem Parkplatz in der Turnhallenstraße in Hettenleidelheim abgestellt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an die Adresse pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.