Was passt besser in die Winterzeit als ein Märchen? Kaum etwas! Deswegen präsentiert das Irmelin Sloman Musiktheater zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor Grünstadt am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr die Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Die Vorbereitungen in der Martinskirche laufen derzeit auf Hochtouren.

Optisch erinnert in der Martinskirche wenige Tage vor dem Auftritt noch recht wenig an den Wald, in dem die Geschwister Hänsel und Gretel aus der gleichnamigen Märchenoper Engelbert Humperdincks von ihren Eltern ausgesetzt werden. Dafür sitzen die Kostüme aus dem Fundus der Altleininger Burgspiele schon wie angegossen. Auch die Lieder, die die 35 Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 18 Jahren zusammen mit Kantorin Katja Gericke-Wohnsiedler seit etwa zwei Monaten einstudieren, funktionieren recht gut.

Hier und da muss zwar der eine oder andere auf das Notenblatt spicken, während mancher beim Singen noch etwas den Text in den Bart nuschelt. „Ihr müsst darauf achten, dass die Zuschauer euch verstehen“, erklärt Gericke-Wohnsiedler. Schließlich handele es sich um reines Musiktheater. Gesprochene Texte wird es nicht geben. Auch eine Szene spielen und mit den Darstellern interagieren, will geübt sein, wie sich in der Probe zeigt.

Unterstützung von Profis

Aus der Ruhe bringen Gericke-Wohnsiedler die kleinen Fehlerchen nur wenige Tage vor dem großen Auftritt aber nicht. Meist stelle sich die Aufregung bei den Kindern erst kurz vor dem Auftritt ein. „Sobald sie auf der Bühne stehen, sind sie wie ausgewechselt und alles, was in den Proben noch gehakt hat, funktioniert einwandfrei“, erzählt die Kantorin. Zugute komme den Nachwuchs-Sängern, dass sie bereits einige Bühnenerfahrung mit sich bringen. Am großen Tag singen sie zusammen mit Profi-Sängern, die Hauptrollen übernehmen.

„Einige von den Ältesten waren vor neun Jahren dabei, als wir Hänsel und Gretel schon einmal mit dem Irmelin Sloman Musiktheater aufgeführt haben“, berichtet Gericke-Wohnsiedler. Damals habe es sich um eine „zauberhafte Aufführung“ gehandelt, auf deren erfolgreiche Wiederholung die Kantorin nun hofft. Denn das Irmelin Sloman Musiktheater tritt seit seiner Gründung 2004 unter dem Motto „Große Oper für kleine Ohren“ auf. Dabei reist es mit dem Ensemble, Requisiten und Bühnenbild von Ort zu Ort, um mit Kinderchören eine Aufführung auf die Beine zu stellen.

Zwei Termine angesetzt

Insgesamt stehen in der Martinskirche 400 Plätze für die etwa zweistündige Aufführung zur Verfügung, die sich an Kinder ab sieben Jahren richtet. Eine Pause ist vorgesehen. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, habe am Tag vorher in der Bad Dürkheimer Burgkirche schon Gelegenheit, berichtet Gericke-Wohnsiedler: „Die Bad Dürkheimer Kurrende und der Kinder- und Jugendchor Grünstadt treten an beiden Terminen zusammen auf.“

Kartenvorverkauf

Die Karten kosten für Erwachsene 13 Euro, für Kinder 5 Euro und für Familien 30 Euro. Erhältllich sind sie in der Buchhandlung Frank in Grünstadt und bei Musik Haass in Bad Dürkheim.