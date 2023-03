Vor 23 Jahren ist aus dem Lehrschwimmbecken am Leininger-Gymnasium in Grünstadt durch Schließung ein Leerschwimmbecken geworden. Seither hat die Schulgemeinschaft darum gekämpft, die einstige Sportstätte wieder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Jetzt endlich ist es gelungen.

„Wenn ich an das Lehrschwimmbecken denke, habe ich noch heute Muskelkater“, sagt Felix Gruber, der Erste Stellvertreter am Leininger-Gymnasium (LG) in Grünstadt. Er spielt dabei auf eine der vielen Veranstaltungen an, die zur Rettung des kleinen Bades an der Schule ins Leben gerufen worden waren. Im September 2008 gab es im Allwetterbad ein 24-Stunden-Schwimmen. Dabei wurden die 50-Meter-Bahnen 41.572 mal absolviert und spülten 28.500 Euro in die Kasse des rührigen Fördervereins Lehrschwimmbecken Leiningerland (LLL). Gruber war einer der 1037 Teilnehmer und knapp drei Stunden für die gute Sache im Wasser.

Erfolgloses Engagement

Genutzt hat dieses – und jedes andere – Engagement zum Erhalt des Bades bekanntlich nichts. Die zu Beginn der 1960er Jahre erbaute Sportstätte wurde nie wieder reaktiviert. Sie war im Februar 2005 vom Landkreis Bad Dürkheim geschlossen worden, weil pro Woche etwa sieben Kubikmeter gechlortes Wasser irgendwo im Boden versickerten und auch die Technik nicht mehr in Ordnung war. Die Sanierung konnte sich der Kreis, der als Schulträger gefordert war, aufgrund seiner defizitären Haushaltslage nicht leisten.

Schon zwei Monate nach der Schließung gründete sich deshalb der LLL unter dem Vorsitzenden Professor Peter Lücker. Verein und Kreis wollten die Instandsetzung gemeinsam stemmen. „Doch immer wenn wir den geforderten Betrag zusammenhatten, änderten sich die Vorschriften, sodass die Kosten stiegen“, erinnert sich Gruber an einen Wettlauf gegen die Zeit. Im Dezember 2011 musste der LLL aufgeben. Bei seiner Auflösung hatten sich 240.000 Euro angesammelt. Das Geld ging zu gleichen Teilen an den Schwimmclub Delphin und an das Gymnasium. „Wir schafften davon unter anderem die große Kletterwand und Fitnessgeräte an“, erläutert der stellvertretende Direktor. Genau diese Trainingsgeräte haben jetzt den Weg in das einstige Lehrschwimmbecken gefunden.

Wie kommt das?

Im Sommer soll eine umfangreiche Brandschutzsanierung am LG starten. Während der Arbeiten, die sich über Jahre hinziehen werden, müssen immer etliche Schüler ihre Klassensäle verlassen. Für den Unterricht sind deshalb gerade vier Container auf dem Pausenhof aufgestellt worden. „Zwei weitere können dadurch gespart werden, dass wir die beiden Fitnessräume ausgeräumt haben und die Geräte nun im einstigen Schwimmbad stehen“, sagt Gruber. Dafür musste unter anderem die Schräge im Boden des Beckens beseitigt werden. Die Umbauarbeiten haben vor rund zwei Monaten begonnen und werden noch einmal vier bis sechs Wochen dauern. „Drum herum kommt noch ein Edelstahlgeländer mit Glaseinfassungen“, kündigt der 57-Jährige an, der sich sehr darüber freut, dass der Raum im B-Bau endlich wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. Dabei wird ein schon lange gehegter Wunsch des Fachbereichs Sport umgesetzt.

„Im Lauf der Zeit hat es auch andere Ideen gegeben, etwa einen Stillarbeits- oder Aufenthaltsbereich zu schaffen.“ Mehrere Ortsbegehungen und viele Gespräche fanden statt – verwirklicht wurde nichts. Begründet habe der Kreis seine Untätigkeit meist mit sinkenden Schülerzahlen. Bei aktuell 1040 Schülern und 144 Anmeldungen für die Fünftklässler (2022 waren es kaum weniger) steuert das LG, das mal 1500 Schüler hatte, allerdings wieder auf eine Sechszügigkeit zu. Und nun wird auch endlich die Brandschutzsanierung in Angriff genommen. Die war schon 2006 geplant. „Hätte man das Projekt früher begonnen, wäre es deutlich preiswerter gewesen. Man hätte leichter Handwerker und Material bekommen“, sagt Gruber. Wie viel der Kreis für die Umgestaltung investiert, war noch nicht zu erfahren.

Der stellvertretende Schulleiter hofft, dass das Fitnessstudio dauerhaft im Lehrschwimmbecken bleiben kann. Dass die Decke und die Heizkörper nicht mehr dem heutigen technischen Stand entsprechen, übersehe man dann gern.