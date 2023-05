Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rinder auf dem Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe haben einen großzügigen Boxenlaufstall und die Schweine ein neues Domizil erhalten. Jetzt werden rund 1,9 Millionen Euro investiert, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern.

Es ist schon eine besondere Herausforderung, in einem 58 Quadratmeter kleinen Raum in teilweise unerträglicher Hitze mit acht Leuten täglich 300 Brote plus Hunderte Brötchen und