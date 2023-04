Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade so in die Aufstiegsrunde der Landesliga gerutscht, ist der VfR Grünstadt nach dem ersten Spieltag ein heißer Kandidat für einen Platz in der Verbandsliga. Der Landesligist schlug am Samstag mit dem SV Büchelberg nicht irgendwen, sondern einen der größten Favoriten. Im Stadion gab es nach dem 2:1 kein Halten mehr.

Auftakt nach Maß für den VfR Grünstadt. Mit 2:1 (0:0) hat der VfR das erste Spiel der Aufstiegsrunde in der Fußball-Landesliga gegen den SV Büchelberg gewonnen.