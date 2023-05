Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Altleiningen startet am Sonntag, 7. August (Anpfiff 15 Uhr), mit dem Auswärtsspiel beim FSV Offenbach in die Saison. Michael Wolter geht in seine dritte Saison mit der Mannschaft. Der Fußball-Landesligist hat sich zum Ziel gesetzt, „eine gute Rolle zu spielen“, sagt Wolter. Die Voraussetzungen sind gut.

„Die erste Spielzeit ist durch den Abbruch nicht komplett gewesen, die zweite war komisch. Jetzt freue ich mich auf eine hoffentlich normale Runde“, sagt der TuS-Coach. Hat der TuS Altleiningen