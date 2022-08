Den Auftakt in die Saison der Fußball-Landesliga hatte sich der TuS Altleiningen nach den guten Leistungen in der Abstiegsrunde sicher anders vorgestellt. 2:4 (1:2) verlor der TuS beim Angstgegner FSV Offenbach. Zusätzlich muss man beim TuS jetzt auch noch um Keeper Lars Dößereck bangen.

Dabei hatte es in der Südpfalz recht vielversprechend für Altleiningen begonnen. „Wir waren 35 Minuten lang die bessere Mannschaft und sind auch verdient 1:0 in Führung gegangen“, berichtet TuS-Trainer Michael Wolter. Yannick Krist habe einen Einwurf mit der Brust abgelegt. Marius Maurer sei dann gut in die Mitte gezogen und habe getroffen (16.). Der TuS habe sogar noch die Möglichkeit zum 2:0 gehabt. „Doch das haben wir nicht hinbekommen“, haderte Wolter. Stattdessen habe sich der TuS erst einen Stellungsfehler geleistet, der zum 1:1 durch Daniel Szadorf führte (37.). „Und beim 1:2 haben wir den Gegner einfach gewähren lassen.“ Silas Wagner nutzte dies (40.). Und so ging der TuS mit einem Rückstand in die Pause.

Am Mittwoch im Verbandspokal in Maxdorf

„Danach haben wir zehn Minuten lang Druck gemacht, dann aber einen Konter gefangen. Am Ende hat es Offenbach verdient gewonnen“, meinte Wolter. Jonas Dörrzapf (67.) und Jonas Mittenbuehler (80.) trafen für den FSV, Marcel Walzer gelang in der Schlussminute noch etwas Ergebniskosmetik. Zu der Niederlage kam noch hinzu, dass Keeper Lars Dößereck nach einem Zusammenprall eine Oberschenkelverletzung davongetragen hat. Wie schwer diese allerdings ist, konnte Wolter direkt nach der Partie noch nicht sagen.

Viel Training wird es in dieser Woche wohl nicht geben beim TuS. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist das Team im Verbandspokal beim A-Klassisten ASV Maxdorf gefordert. „Wir spielen zwei Klassen höher. Ich erwarte von der Mannschaft eine gute Leistung und dass wir weiterkommen“, betont Michael Wolter. Im Tor wird dann Yannick Stoffel stehen. Das sei im Pokal allerdings auch so vorgesehen gewesen, erläutert Wolter. Am Sonntag ist dann das erste Ligaheimspiel der Saison gegen Wormatia Worms II.