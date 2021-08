Es blieb fast alles beim Alten: Bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung des Bockenheimer Kultur- und Verkehrsvereins am Dienstag wurde die geschäftsführende Vorstandschaft mit Volker Griebel an der Spitze bestätigt.

Die Auflistung der vom Verein durchgeführten Veranstaltungen bezüglich des vergangenen Jahres fiel relativ kurz aus. Es gab so gut wie keine. Die Umstände dafür sind bekannt. Spezielle, immer wieder angepasste und abgestimmte Corona-Regelungen ließen immerhin einen Ausschankbetrieb mit dem „ Schorle-Xpress“ am Patricia-Wingert zu. Der in Eigenarbeit hergerichtete „Express“-Wagen wurde im Juni 2020 offiziell eingeweiht. Er ist seitdem am Patricia-Paten-Wingert auf dem Bockenheimer Berg, oberhalb dem „ Kapellchen“, im Einsatz und wird abwechselnd von verschiedenen Winzern am Wochenende (immer wenn die Fahne weht) betrieben.

„Kultur-Freitag“ noch bis Ende September

Weil Musikern wegen der Pandemie nahezu alle Einnahmen wegbrachen, startete der Verein Ende Juli letzten Jahres an dem vereinseigenen Weinständchen auf dem Platz der ehemaligen Klosterschaffnerei den „ Kultur-Freitag“. Unter den jeweils aktuellen Corona-Richtlinien treten seit Juni auf einer kleinen Bühne vor der Weinlaube Musikkünstler auf. Bis Ende September soll es die Musiker-Reihe „Kultur-Freitag“ neben den üblichen Betriebszeiten samstags und sonntags während der Saison geben. Der Kultur- und Verkehrsverein hat 95 Mitglieder (Stand Ende Dezember 2020).

Ein großes Thema bei der Vorstandschaft und den Mitgliedern wird in den kommenden Monaten der Umzug des Weinständchens sein. In der Klosterschaffnerei kann der Weinstand noch bis Ende 2022 bleiben, dann läuft die Nutzungsvereinbarung mit dem Schlossgut Janson, dem Verpächter und Eigentümer des Klosterschaffnereiplatzes aus. Auf der Suche nach einem neuen Standort hat der Verein einen Antrag an die Gemeinde gestellt, er möchte künftig einen Teilbereich der Festwiese auf dem Mehrgenerationenplatz nutzen dürfen. Verhandlungen laufen derzeit.

347 Rebenpaten für Patricia-Wingert

Die Anzahl der Rebenpaten im Patricia-Wingert ist gestiegen, berichtete Griebel. Ende Dezember 2020 waren es 326, aktuell sind es 347 Paten. Das Herbstfest am Wingert ist für Sonntag, 12. September, geplant.

Vorgesehen ist zudem eine historische Grenztafel am Wachenheimer Weg aufzustellen sowie die alten Bänke am Patenwingert durch neue zu ersetzen.

Zum Ehrenmitglied des Vereins wurde Hermann Frank ernannt. Durch besonderen Verdienste habe er wesentlich zur Förderung der Vereinsziele beigetragen.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender Volker Griebel, Zweiter Vorsitzender Herbert Disch, Kassenwartin Selma Aktug-Klingel, neue Schriftführerin ist Sonia Brinkmann, Elke Schumacher kandidierte nicht mehr. Beiratsmitglieder: Ilka Bengel, Reiner Brand, Michael Christian, Marlene Klingel, Andreas Mann, Bernd Müller, Gerhard Schlick und Dieter Schlottmann. Gunther Bechtel (Ortsbürgermeister ) und Kurt Janson Junior (Vorsitzender Bauern- und Winzerschaft) sind gemäß der Vereinssatzung wegen ihres Amtes automatisch Beiratsmitglieder. Die Revisoren sind Hans-Jürgen Jakoby und Hermann Frank, Dirk Öhler ist Ersatzmitglied .