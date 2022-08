Ob sich der 2:1-EM-Finalsieg der englischen Frauen im Outfit der „English Old Knackers“ (EOK) widerspiegelt, wenn sie am Samstag gegen eine Oldies-Auslese des TSV Ebertsheim spielen? Die britischen Kicker würden ja nicht zum ersten Mal in iher Historie verkleidet auflaufen.

Seit dem Jahr 2004 reist im August jeden Jahres eine Hobby-Fußballertruppe zum Ebertsheimer Fußballturnier aus dem britischen Uttoxeter an. Initiator war Greg Cripps, beim TSV zuvor jahrelang als „Blonder Hans“ am Ball. Nach seinem beruflichen Gastspiel bei der BASF war Cripps Monate zuvor nach England zurückgekehrt – nicht ohne zu versprechen, jedes Jahr mit einem englischen Team am AH-Turnier des TSV mitzumachen. Daraus sollte sich eine besondere, bis heute andauernde Freundschaft der Hobbykicker von der Insel mit dem TSV Ebertsheim entwickeln. Immer wieder mit einem Motto (und entsprechendem outfit) im Gepäck: von Elvis Presley bis „Blondes have more fun“. In diesem Jahr hätten die Briten zwei Motto-Möglichkeiten – doch der Reihe nahc.

Nach Cripps Tod im Jahr 2008 wurde „EOK“ quasi zu dessen persönlichem Vermächtnis: Jahr für Jahr kamen seitdem die Engländer nach Ebertsheim (und alle zwei Jahre eine Abordnung des TSV zum „Länderspiel“ nach Uttoxeter) – bis Corona kam. Am kommenden Samstag ist die zweijährige Zwangspause der deutsch-englischen Fußballspiele vorbei. Sieben Briten wollen kommen, um das 70. Jubiläum des TSV zu feiern. Neben dem EM-Sieg wäred das die zweite Option eines englischen Mottos: Verkleidet als 70-Jährige aus der Kabine zu kommen....

Der TSV will das kleine Jubiläum an einem einzigen Tag feiern: mit viel Fußball und einer – wie immer mit den britischen Freunden – ausgiebigen 3. Halbzeit. Zunächst spielt um 12.30 Uhr die 2. Mannschaft der TSV-Aktiven gegen Fichte Bechenheim, ehe um 14.30 Uhr die Erste im Freundschaftsspiel gegen SV Weisenheim/Sand II antritt. Um 17 Uhr dann das „Kleinfeld-Länderspiel“ einer TSV-Oldies-Auslese gegen die English Old Knackers. Ab 19 Uhr unterhält DJ Fierl und irgendwann danach ein deutsch-englischer Chor mit „You’ll never walk alone“ und Gänsehautfeeling.