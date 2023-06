Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer wieder müssen die Betreuungszeiten in der Kita mit Hort im Südring eingeschränkt werden, weil Personal wegen Krankheit fehlt. Trotzdem wurde die Idee verworfen, für die insgesamt fünf städtischen Kitas einen gemeinsamen Vertretungspool einzurichten.

In der ersten Oktoberwoche war die Situation besonders dramatisch, elf von 18 Fachkräften fehlten in der Kita im Südring urlaubs- oder krankheitsbedingt – wir berichteten am