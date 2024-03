Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Montag bestätigt, was das Bistum schon am Freitag verkündet hatte: Das Feuer in der Carlsberger Heilig-Kreuz-Kirche hat offenbar ein Brandstifter gelegt. Wie hoch die Behörden den Schaden taxieren und mit welchen Andeutungen sie nach Zeugen suchen.

Um einen vermeintlichen Turm-Brand in Carlsberg ging es, als die Feuerwehr am Montagnachmittag vergangener Woche alarmiert wurde. Denn dort quoll der Rauch heraus. Doch in Wirklichkeit loderten die Flammen