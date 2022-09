Der Verein der Hundefreunde wird am morgigen Freitag ab 18 Uhr die Besucher mit Getränken aus ihrem Ausschank begrüßen. Eine Stunde später beginnt mit DJ Alex die Party, die dann erst am Dienstag, 27. September, ausklingen wird: die Lautersheimer Kerwe.Endlich kann das Kirchweihfest wieder ausgelassen gefeiert und Corona mal für ein paar Tage vergessen werden. Um Mitternacht werden die Mädels und Jungs des Organisationskomitees die Kerwe ausgraben. Am Samstagabend, 18 Uhr, laden die örtlichen Hexen zum Lewwerknedelesse ein. Die Modern Sound Bigband Bockenheim wird ab etwa 20 Uhr für stimmungsvolle Musik sorgen.

„Unser Kulturverein hat sogar wieder einen Kerweumzug auf die Beine gestellt“, informiert Ortsbürgermeister Thomas Mattern. Der bunte Lindwurm setzt sich um 14 Uhr in Bewegung. Anschließend wird an der Gemeindehalle die Kerweredd vorgetragen. Die Zuhörer können dabei Kaffee und Kuchen der Landfrauen genießen. Bereits ab 14 Uhr öffnen sie ihr Buffet und die Ortsgemeinde ihren Getränkeausschank.

Am Montagnachmittag ab etwa 17 Uhr werden die Partygäste vom Kulturverein bewirtet, warme Speisen werden ab 18 Uhr serviert. Ab 19 Uhr heizen die Vorderpfälzer Udo (Gitarre und Gesang) sowie Michael (Keyboard und Gesang) als Duo Fairplay den Besuchern ein. Die Kerwe klingt dann am Dienstag gemütlich aus, wobei der Verein der Hundefreunde wieder ab 17 Uhr bewirtet.