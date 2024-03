Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer derzeit sein Elektro-Auto an einer öffentlichen E-Ladestation der Stadtwerke aufladen will, geht in Grünstadt leer aus. Denn die beiden Ladesäulen der Stadtwerke auf dem Luitpoldplatz und in der Max-Planck-Straße sind außer Betrieb. Grund dafür ist ein Dienstleisterwechsel. Was das nun für Nutzer bedeutet.

Beim Einkaufen in der Stadt noch nebenbei Strom tanken ist für Fahrer von Elektroautos in Grünstadt eigentlich gut möglich: Sowohl am Luitpoldplatz als auch in der Max-Planck-Straße