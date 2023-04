Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren der TSG Tiefenthal haben in der Feldrunde der Zweiten Bundesliga West einen erfolgreichen Rückrundenstart hingelegt. Das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger gab beim Heimspieltag am Samstagnachmittag in ihren beiden Begegnungen keinen Satz ab.

So richtig erschöpft sahen die Tiefenthaler Faustballer nicht aus, als der Unparteiische das Ende des Spiel der TSG-Herren gegen den TV Waibstadt II verkündet hatte. „Für einen Heimspieltag