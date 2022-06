Nach den Jahren mit den Pandemie-Einschränkungen will die Grünstadter Pfarrei St. Elisabeth das Fronleichnamsfest am Donnerstag wieder groß feiern – mit Messe und Prozession, aber auch mit gemeinsamem Essen und Trinken beim Pfarrfest im Anschluss. Die Gäste beim diesem eher weltlichen Teil profitieren davon, dass einige Helfer zusammen mit Schwester Giselhilda in deren Mutterkloster ins bayerische Mallersdorf gefahren sind und dort Spendenpakete abgegeben haben. Denn auf dem Rückweg haben sie Klosterbier mitgebracht, das nun ausgeschenkt wird. Der vorherige Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr im Pfarrgarten.

Mit Chören und Band

Mitgestaltet wird er von den Kirchenchören St. Peter, St. Lambert und St. Nikolaus sowie von der mittendrin-Band. Im Anschluss führt eine Prozession zu zwei Altären an der Martinskirche und am Leininger Unterhof. Kuchen- und Salatspenden können am Mittwochnachmittag sowie am Donnerstagmorgen im Pfarrheim abgegeben werden. Der Erlös kommt der Ukraine- und Rumänienhilfe zugute. Gefeiert wird Fronleichnam auch in Hettenleidelheim: Dort ist um 9.30 Uhr Messe, auf die eine Prozession folgt. Danach findet das Pfarrfest im Pfarrgarten statt. An Fronleichnam feiern die Katholiken, dass ihrem Glauben zufolge die Hostie während der Messe in den Leib Christi verwandelt wird. Am Donnerstag wird diese dünne Brotscheibe dann durch die Straßen getragen, um zu zeigen, dass Jesus die Menschen auch im Alltag begleitet.