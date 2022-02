Für Ärger gesorgt hat am Samstagabend ein Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim, der sich in einer Eisenberger Kneipe nicht an die Corona-Regeln halten wollte. Laut Polizei wurde der 3o-Jährige beim Betreten der Kneipe in der Hauptstraße von der Wirtin aufgrund der momentan geltenden Corona-Verordnung aufgefordert, einen Schnelltest zu machen. Nachdem er dies abgelehnt hatte und hierauf von ihr gebeten wurde, zu gehen, habe er sie zunächst beleidigt, dann aber das Lokal verlassen. Kurze Zeit später erschien er laut Polizei dann aber erneut in der Kneipe und beschädigte die auf der Theke stehenden Gläser. Anschließend ging er dann zudem noch hinter die Theke und stieß die dort stehende Wirtin zu Boden, wobei diese sich verletzte. Im Anschluss entfernte er sich dann. Da er aber ermittelt werden konnte, erwartet ihn laut Polizei ein Strafverfahren.