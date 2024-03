Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spuren so groß wie Dinosaurier-Fußstapfen hinterlässt der sechste Abiturjahrgang an der IGS Grünstadt getreu ihres Abi-Mottos. 25 Abiturientinnen und Abiturienten haben am Donnerstagmittag ihr langersehntes Zeugnis zur bestandenen Reifeprüfung entgegengenommen. Dabei bewiesen sie, dass Schule nicht nur ein Ort der Zensuren sein muss.

Als MSS-Leiterin Claudia Hilsenbeck-Lay den diesjährigen Abiturjahrgang an der IGS Grünstadt bei der Zeugnisübergabe beschrieb, beeindruckt sie eine Besonderheit der jungen Menschen