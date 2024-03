Die Eisenberger Hexen haben im „Haus des Kindes“ in Steinborn 2000 Euro übergeben. Mit dem Geld soll die Kita unterstützt werden, die nach einem offenen Konzept mit Kindern ab zwei Jahre arbeitet. Zur Zeit werden in der Einrichtung 80 Jungen und Mädchen in einem möglichen Zeitfenster von 7.15 bis 17 Uhr betreut. In den Gruppenräumen – ergänzt durch ein Bistro zum Frühstücken, einen Bauraum, einen Rollenspielraum und eine Lernwerkstatt – wird immer Material benötigt. Das soll mit der Spende angeschafft werden, um die persönliche Entwicklung jedes Kindes zu fördern. Kita-Leiterin Sandra Brügging sowie die Vorsitzende des Fördervereins, Jenny Giel, freuten sich über die Zuwendung, die aus Sammlungen am Schmutzigen Donnerstag stammt.