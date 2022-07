Einen Schaden von 3250 Euro sollen Enbrecher angerichtet haben, die am Samstag die Schrebergartenanlage Am Schmittengraben heimsuchten. Die Tat ist der Polizei nach deren Angaben am Montag angezeigt worden. Demnach haben die Kriminellen aus einem Gartenhaus ein Stromaggregat, einen Rasenmäher und verschiedene Elektrowerkzeuge gestohlen. Hinweise an die Polizei in Grünstadt, Telefon 06359 93120.