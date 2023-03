Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einem „Tag des Tanzes“ wird am kommenden Sonntag in Carlsberg geladen. In der katholischen Kirche des 3500-Seelen-Ortes werden die „Philharmonischen Virtuosen Berlin“, ein offizielles Ensemble der Berliner Philharmoniker, Tänze des Ostens zu Gehör bringen. Zuvor treten Kinder auf, die in der örtlichen Tanzschule Nickel unterrichtet werden.

„Ja, es ist uns gelungen, eine Gruppe der Berliner Philharmoniker zu engagieren“, berichtet der Vorsitzende des Carlsberger Kultur- und Partnerschaftsvereins Hans-Peter Dott