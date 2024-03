Das kleine Battenberg lädt zu einem großen Fest. „Wir wollen unsere Charlotte würdigen“, sagt Ortsbürgermeister Peter Schmidt. Für die 22-jährige Jura-Studentin, die noch bis Juli das Ehrenamt als 72. Weingräfin des Leiningerlandes innehat, wird am Sonntag, 17. März, ab 13 Uhr, eine kulinarische Weinprobe mit einem Drei-Gang-Menü in der Burg veranstaltet. „Die Moderation werden die Wein- und Kulturbotschafterin Kerstin Pontasch und der Sänger Markus Sprengler übernehmen“, kündigt der Ortschef an. Sprengler wird zusammen mit dem Duo Gitano auch das musikalische Rahmenprogramm gestalten. Verbindliche Tischreservierung für 28,50 Euro pro Person per E-Mail an p.schmidt-battenberg@myquix.de oder Karten-Vorverkauf in allen drei Weingütern des Dorfes.