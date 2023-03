Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den ganzen Tag über haben Hunderte Menschen in einer Warteschlange am Carrières-sur-Seine-Platz gestanden. Anlass dafür war ein Halt des Impfbusses, in dem sich Interessierte ohne Termin immunisieren lassen können. Gepikst wurde dann aber im alten Rathaus und nicht im Bus.

In der mobilen Impfstation des Landes Rheinland-Pfalz werden bereits seit Monaten Erst- und Zweitimpfungen angeboten, für die sich Interessierte vorher nicht anmelden müssen. Nun sind