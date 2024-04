Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

50 Wehrleute sind am Ostersonntagabend in Eisenberg ausgerückt. Sie gingen zunächst davon aus, dass sie Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus retten müssen. Mutmaßlicher Grund für den Großeinsatz, der dann doch nicht so dramatisch verlief: Schusseligkeit.

Großalarm für die Rettungskräfte in Eisenberg am Ostersonntag kurz nach 19 Uhr: Sie werden in die Jahnstraße gerufen, weil es in einem Haus mit sechs Wohneinheiten