Es ist schon eine kleine Überraschung gewesen: Der SV Obersülzen gewann am Sonntagnachmittag das Derby in der Fußball-A-Klasse gegen den Aufsteiger TuS Sausenheim mit 3:0 (2:0). Für das Team von Trainer Sascha Gerber war es der erste Saisonsieg. Sausenheim wartet dagegen weiter auf den ersten Punkt in dieser Runde.

„Das ist super gelaufen, besser als vorher erwartet“, jubelte Gerber, der Coach des SVO. Tatsächlich zeigten die Platzherren vor allem kämpferisch eine eindrucksvolle Leistung.