Zu einem Flächenbrand in der Erdekaut wurden am Mittwochnachmittag – kurz nach 15 Uhr – die Feuerwehren alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache brannte in der Nähe eines Feldweges gegenüber des Fischerhäuschens eine Fläche von rund 200 Quadratmetern. Betroffen waren Hecken, kleine Bäume und Gestrüpp. Der Brandherd lag etwa 30 Meter neben einer Stelle, an der die Feuerwehren bereits vor wenigen Tagen zu löschen hatten. Neben den Wehren aus der Verbandsgemeinde Eisenberg war auch die Feuerwehr Hettenleidelheim-Wattenheim, unter anderem mit dem Großlöschfahrzeug, im Einsatz. Insgesamt rückten 30 Wehrleute mit fünf Fahrzeugen aus