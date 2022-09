Klein, aber fein: Der Kerweumzug hatte zwar nicht viele Zugnummern, dafür waren diese jedoch bunt und lebhaft. Nicht nur den Mitwirkenden bereitete der bunte Lindwurm jede Menge Spaß, auch die Gäste ließen sich von der guten Laune anstecken.

Dass ein Kerweumzug nicht groß sein muss, das bewiesen die Obersülzer am gestrigen Sonntagnachmittag. Bei Sonnenschein schlängelte sich der bunte Lindwurm mit rund zehn Zugnummern durch die Straßen.

Liebevoll hatten die Kinder ihre Fahrräder geschmückt und fuhren beim Kerweumzug mit. Die jüngsten Teilnehmer präsentierten stolz ihre Fahrkünste und ihre schön mit Fähnchen und bunten Bändern verzierten Zweiräder. Denn nach dem Umzug wurde das am schönsten geschmückte Rad prämiert. „Darauf freuen sich die Kinder sehr“, sagte Ortsbürgermeister Andreas Lehmann (SPD).

Aus einem Cabriolet heraus winkte er den Gästen zu und bildete den Anfang des kleinen Lindwurms. Stefan Nastoll von den Kewerborsch war mit der Organisation des Umzuges betraut. Die vielen Sicherheitsvorgaben machten es nicht leicht, einen Umzug auf die Beine zu stellen, so Nastoll. „Da sollte sich was ändern.“ Auch, dass Mitwirkende gefunden werden könnten. Gelungen ist es den Verantwortlichen, den Kerwemachern, Kerweborsch und der Ortsgemeinde, trotzdem. Unter anderem beteiligte sich der SVO mit einem gelben Wagen und stimmungsvoller Musik am Festumzug. Auch die Räuber, die Kerweborsch und die Kerwemacher waren mit am Start und sorgten für mächtig Stimmung.

Deutliche Botschaft

Mit einer deutlichen Botschaft wandten sich die Landfrauen an die Besucher und warben somit gleichzeitig um Mitglieder. Auf einem Plakat stand: „Nachwuchssorgen haben wir, drum wandern wir ins Dorfe hier.“ Dabei zeigten sie jedoch keine traurige Miene, sondern winkten den Besuchern gut gelaunt zu.

„Das nächste Mal möchte ich auch beim Umzug mitmachen“, sagte ein fünfjähriges Mädchen. Somit wäre schon eine weitere Teilnehmerin für den Festumzug gefunden.