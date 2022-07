Weil eine Autofahrerin überholen wollte und dabei einen Fehler machte, hat es nach Polizeiangaben am frühen Dienstagnachmittag auf der B47 bei Hettenleidelheim gekracht. Die Beamten berichten: Die Frau wollte von Eisenberg kommend in Richtung Wattenheim und musste dabei hinter einem Lastwagen herfahren. Sie lenkte schließlich ein wenig nach links, um sehen zu können, ob Gegenverkehr kommt. Der kam auch tatsächlich – und zwar genau in diesem Moment: Die linke Seite ihres Wagens berührte den Anhänger eines entgegenkommenden Lieferwagen-Gespanns. Und daraufhin krachten Teile ihres Außenspiegels gegen die Windschutzscheibe eines weiteren entgegenkommenden Transporters. Gesamtsachschaden: etwa 3600 Euro.